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Названы дата и место прощания с режиссером Рогожкиным

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Галина Кмит/РИА «Новости»

Режиссера Александра Рогожкина похоронят на Богословском кладбище, передает kp.ru со ссылкой на сообщение «Ленфильма».

Прощание начнется 28 октября в 13.00 на Богословском кладбище. «Сбор на площадке перед церковью Иоанна Богослова», — уточнили на киностудии.

Проститься с режиссером «Особенностей национальной охоты», «Особенностей национальной рыбалки» и «Убойной силы» смогут все желающие — родственники покойного не выдвигали ограничений на этот счет.

Народный артист России Александр Рогожкин скончался от последствий тяжелой болезни 23 октября 2021 года. Ему было 72 года.

Ранее финский актер Вилле Хаапасало, который сыграл роль Райво в «Особенностях национальной охоты», прокомментировал смерть режиссера. «В моей карьере это был самый добрый режиссер. Тяжело говорить. Он любил очень людей. Он уважал всех людей, которые были вокруг него. Это трагическая ситуация», — сказал Хаапасало, подчеркнув, что режиссер снимал очень значимые фильмы.

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