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26% россиян высказались за запрет «Игры в кальмара»

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Netflix

26% россиян, которые слышали хотя бы название сериала «Игра в кальмара», поддерживают идею запретить его (это 32-46% среди граждан старшего поколения), передает ВЦИОМ со ссылкой на собственный опрос.

Скорее не поддерживают запрет 29% — 41-53% среди молодежи.

40% тех, кто в общих чертах знает о сериале, считают вполне возможным, что сцены жестокости и насилия в сериале могут провоцировать жестокость и насилие в реальной жизни у зрителей, маловероятным такой расклад считают 57% (70-74% среди молодежи).

При этом слышали о сериале 47 процентов россиян, а хорошо знакомы с фильмом 8% респондентов. 13% осведомлены о сюжете в общих чертах о сюжете, а 26% знают только название.

53% респондентов о сериале не слышали.

Те, кто знает о сюжете «Игры в кальмара», его тему описывают так: игра на выживание (20%), сериал о людях со сложным финансовым положением, которые могут выиграть денежный приз (13%), смертельная игра ради денег (12%).

По сюжету «Игры в кальмара», попавшие в огромные долги люди соглашаются на жестокую игру на выживание, победитель которой получит огромный денежный приз. Участники проходят через «смертельные» версии популярных в Корее детских игр, проигравших убивают.

Ранее дагестанский муфтият осудил «Игру в кальмара».

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