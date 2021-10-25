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Анджелину Джоли раскритиковали за длинные наращенные волосы

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Global Look Press

Голливудскую актрису Анджелину Джоли раскритиковали в сетях за прическу, с которой она появилась на римской премьере фильма «Вечные».

Джоли для этого выхода в свет выбрала длинное платье Versace, а длинные наращенные волосы оставила неуложенными. «Наверное, прическу делала подружка Дженнифер Энистон», «Вот бы сейчас в 2021 году быть Джоли и покупать пачку искусственных локонов», — пишут в Twitter. «Вот уж от кого мы не ожидали в 2021 году выход на красную дорожку с наращенными волосами, так это от Анджелины Джоли. Даже Виктория Боня их уже сняла, ну камон!» — комментирует выход в свет популярный российский Telegram-канал «Антиглянец».

Ранее сообщалось, что звезды фильма «Вечные» Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан и Лорен Лидлофф не смогли посетить церемонию вручения премии журнала Elle для женщин-звезд Women In Hollywood 19 октября из-за того, что контактировали с коронавирусным больным. Всех актрис должны были наградить.

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