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«Спасибо за смех»: звезды «Друзей» скорбят по «Гантеру»

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Global Look Press

Звезды сериала «Друзья» высказались о смерти своего коллеги по съемочной площадке Джеймса Майкла Тайлера, скончавшегося от рака простаты.

В «Друзьях » Гантер работал официантом и менеджером в культовой кофейне Central Perk. Он был влюблен в персонажа Дженнифер Энистон Рэйчел на протяжении всего сериала — героиня Энистон также работала там официанткой в ​​первые сезоны шоу.

58-летняя Лиза Кудроу у себя в Instagram сказала, что ей будет не хватать артиста. «Спасибо, что был с нами», — написала она. 54-летний Мэтт ЛеБлан вспомнил, как весело было работать с покойным. «Мы так часто смеялись, друг», — поделился на своей странице он.

52-летняя Дженнифер Энистон уверена, что «Друзья» были бы совсем другим сериалом без Тайлера. «Спасибо за смех, который ты привнес в шоу и наши жизни», — написала она.

В свою очередь, 57-летняя Кортни Кокс тоже скорбит по ушедшему. «Ты всегда демонстрировал благодарность на площадке — и так же я благодарна за то, что знала тебя», — написала на своей странице она.

Рак у артиста обнаружили уже поздно — в 2018 году, когда болезнь уже успела распространиться по организму. Недуг затронул кости и позвоночник, что стало причиной паралича конечностей. Врачи назначили актеру гормональную терапию, которая в течение первого года работала хорошо, но во время пандемии коронавируса его состояние ухудшилось. В 2021 году он рассказал о болезни поклонникам.

О смерти Джеймса Майкла Тайлера стало известно 25 октября.

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