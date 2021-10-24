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Певица Елена Темникова заразила мужа коронавирусом

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российская певица, бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова заявила, что заразила коронавирусом своего мужа. Об этом она сообщила в своем Instagram.

14 октября артистка заболела, а спустя некоторое время вирус передался и мужу, несмотря на то, что тот заходил в комнату Елены в респираторе.

«Через два дня у него поднялась температура, но в целом он переболел легко. Как сказали врачи, тот небольшой набор антител (смешной по цифрам, 170 по Abbott, хотя говорят для защиты надо от 1500) его и спас», — написала она.

Певица добавила, что уже нормально себя чувствует, хотя вкусы и запахи восстановились не до конца.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев заявил, что в период осенней волны коронавирусной инфекции для россиян выросла угроза одновременного заражения разными вирусами и бактериями.

Врач рассказал, что заболевания, вызванные несколькими (двумя и более) видами вирусов или бактерий называют микст-инфекциями. Чаще всего в таких случаях у людей выявляют вирусную пневмонию или коронавирусную пневмонию, когда она сочетается с бактериальной.

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