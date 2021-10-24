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«Человек-паук: Нет пути домой» сравнится по масштабу с последней частью «Мстителей»

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Marvel Studios Inc.

Режиссер предстоящего фильма «Человек-паук: Нет пути домой» Джон Уоттс заявил, что картина будет предельно масштабной и амбициозной в духе последней части «Мстителей». Об этом он рассказал изданию Empire в рамках интервью со съемочной командой.

«Мы определенно пытаемся быть амбициозными. Насколько? Это будет «Человек-паук: Финал» (Spider-Man: Endgame)», — сказал он. «Endgame» (в русском дубляже — «Финал») — название последней части американского супергеройского фильма «Мстители».

Том Холланд, исполняющий роль Питера Паркера, рассказал, что изначально не верил, что идея объединения вселенных разных фильмов о Человеке-пауке и привлечение предыдущих антагонистов сработает.

«Когда мне впервые предложили эту идею, я подумал, что было бы очень здорово, если это получится осуществить — но это просто не сработает. Нельзя заставить всех делать то, что им нужно делать. Но это действительно произошло, и это просто безумие», — сказал он.

«Человек-паук: Нет пути домой» выйдет в российский прокат 16 декабря 2021 года. Подробности сюжета ленты авторы держат в тайне.

24 августа Marvel выпустила полный трейлер к фильму.

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