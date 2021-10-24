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Мельникова с трудом сдержала слезы, комментируя смерть Рогожкина

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Александр Яковлев/ТАСС

Актриса Анастасия Мельникова в беседе с «Пятым каналом» едва сдержала слезы, комментируя новость о смерти режиссера Александра Рогожкина.

«Вы знаете, о близких людях я никогда не говорю. Я только могу сказать, что чувствуется, когда выходишь на площадку к профессиональному человеку, невероятно одаренному. Там уже срабатывает — кроме понимания того, что ты с мастером на одной площадке — контраст того, что ты видишь на других съемочных площадках и у него», — сказала она.

По ее словам, Рогожкин был строгим режиссером, но именно благодаря этому ему удавалось снимать гениальные фильмы. Мельникова призналась, что счастлива из-за того, что ей довелось поработать с таким режиссером.

Режиссер Александр Рогожкин скончался вечером 23 октября на 73-ем году жизни в Санкт-Петербурге. Причиной смерти народного артиста РФ режиссера Александра Рогожкина стала продолжительная болезнь.

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