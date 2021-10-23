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Представительница Гаркалина прокомментировала слухи о сепсисе у актера

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Наталья Теплова, агент народного артиста России Валерия Гаркалина, который был госпитализирован с COVID-19, прокомментировала в эфире телеканала «Звезда» сообщение о якобы начавшемся у артиста заражении крови.

«Я понятия не имею, что за бред они пишут и откуда у них эта информация. Ни дочери его, ни мне ничего подобного не сообщали», — сказала Теплова.

Ранее стало известно, что состояние Гаркалина ухудшилось. Telegram-канал Mash сообщил, что у него почти полностью поражены легкие, он остается на ЭКМО в реанимации.

Актера госпитализировали в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке 2 октября, тест на коронавирус у него оказался положительным.

13 октября сообщалось, что Гаркалину провели операцию для установки дыхательной трубки и облегчения процесса искусственной вентиляции легких. На следующий день артист вышел из комы, ему отменили часть препаратов, в частности те, которые поддерживали седацию — состояние искусственной комы.

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