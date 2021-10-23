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Стали известны новые детали дела подозреваемого в педофилии режиссера «Ералаша»

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В деле режиссера «Ералаша» Ильи Белостоцкого, подозреваемого в педофилии, появились новые подробности, пишет kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Так, стало известно, что заявление с обвинениями в насильственных действиях на режиссера написал один из его бывших актеров, которому тогда было 13 лет. Его показания были подтверждены и другими уликами.

В домашнем компьютере Белостоцкого также нашли детскую порнографию. Расследование уже находится в завершающей стадии, однако его подробности не разглашаются.

Белостоцкого арестовали в октябре 2020 года, арест неоднократно продлевали. Все это время его знакомые утверждали, что «он болен и не в состоянии общаться». Его подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»), ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

С 2005 по 2014 год Белостоцкий работал режиссером-постановщиком в детском киножурнале «Ералаш». Он также является режиссером-постановщиком сериала «След». С 2004 года — член Гильдии кинорежиссеров России.

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