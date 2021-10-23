Дом из фильма «Кошмар на улице Вязов» выставлен на продажу

Дом из фильма «Кошмар на улице Вязов», расположенный в Лос-Анджелесе, выставлен на продажу, его можно приобрести за $3,25 млн. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Речь идет о доме, в котором герой картины Фредди Крюгер убивал своих жертв.

В двухэтажном коттедже, расположенном по адресу 1428 N. Genesee Ave., есть три спальни, четыре ванные комнаты, а также оформленная в ретро-стиле, но современно оборудованная кухня. На участке также есть гостевой домик с собственным садиком.

Маньяк Фредди Крюгер, проникающий в реальность через сны и убивающий людей, впервые появился в картине Уэса Крэйвена «Кошмар на улице Вязов» 1984 года. Тогда роль главного героя-злодея исполнил Роберт Инглунд.

Ранее сообщалось, что россияне считают Фредди Крюгера самым страшным персонажем хоррор-фильмов.