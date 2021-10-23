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Умерла звезда фильма «Тени забытых предков» Татьяна Бестаева

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РИА «Новости»

Известная актриса Театра имени Моссовета, народная артистка России Татьяна Бестаева скончалась в возрасте 84 лет, сообщили в пресс-службе театра.

Отмечается, что дата и место прощания будут сообщены дополнительно.

В середине мая стало известно, что Бестаеву экстренно госпитализировали. Позднее сообщалось, что ей ампутировали стопу.

Татьяна Бестаева родилась 13 июня 1937 года в селе Чурбаули в Северной Осетии. Она окончила ВГИК. С 1961 года она служила в Театре имени Моссовета. Бестаева играла вместе с Фаиной Раневской, Любовью Орловой и другими.

Дебют Бестаевой в кино состоялся в 1958 году — она сыграла Лену в музыкальном фильме «Матрос с «Кометы»». Также она снималась в фильмах как: «Тени забытых предков» и «Следствие ведут ЗнаТоКи». Актриса дружила с французским актером Жерар Депардье, который предлагал ей руку и сердце. Татьяна Бестаева считалась одной из самых красивых актрис Советского Союза в 1960-е годы.

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