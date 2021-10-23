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Певица Тейлор Свифт зарегистрировалась в «ВКонтакте»

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Mario Anzuoni/Reuters

Американская певица и актриса Тейлор Свифт зарегистрировалась в российской социальной сети «ВКонтакте». Она разместила видеообращение к своим поклонникам.

«Привет, с вами Тейлор! Следите за моей страницей в «ВКонтакте» и слушайте мою новую музыку, спасибо», — сказала артистка.

Тейлор Свифт является самой успешной исполнительницей в истории США по сертифицированным продажам песен.

По данным аналитической компании Nielsen, ее альбом Folklore разошелся тиражом в 1 млн 276 тыс. копий с 24 июля по 31 декабря прошлого года. Предыдущие четыре альбома Тейлор Свифт (Lover, Reputation, «1989» и Fearless) также продавались тиражами свыше миллиона копий.

В марте текущего года Свифт получила «Грэмми» за лучший альбом. Она получила премию за работу над пластинкой «Folklore».

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