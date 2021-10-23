Лидер группы «Агата Кристи» сожалеет об использовании матерных слов на выступлении в Ельцин-центре

Солист и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил свое высказывание об ЛГБТ и Ельцин-центре в ходе выступления на фестивале Ural Music Night. По словам музыканта, несмотря на толерантное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, он против пропаганды ЛГБТ в российском обществе.

«В Екатеринбурге проходит Pride-неделя (Уральская неделя гордости ЛГБТ – «Газета.Ru»), я считаю неуместным совершенно. В моей молодости не представлялось, что здесь это будет происходить. Тем не менее, это происходит. Я считаю, что это деструктивная деятельность. У меня есть друзья геи и лесбиянки, я толерантный, я не возражаю. Люди могут любить друг друга куда хотят, но главное об этом не высказываться и не пропагандировать, и наших детей не вовлекать во все это. У меня есть знакомые с другой ориентацией, но они нормальные, скромные люди, как все остальные не выпячивают свои сексуальные пристрастия, не пропагандируют их. Не пытаются привить их молодому поколению. Я считаю, что радикальная ЛГБТ-пропаганда несет вред нашей популяции», — рассказал он.

Самойлов также заявил, что считает Ельцин-центр «центром антигосударственной пропаганды».

«Да, Ельцин-центр действительно является центром антигосударственной пропаганды и пропагандирует радикальные либеральные ценности. Вся метафора о том, что до Бориса Николаевича Россия была темной, а он пришел, и она стала светлой. Эти святые 90-е. Я их святыми не считаю, я их считаю временем разрушения государства, предательства элиты», — пояснил музыкант.

По словам лидера «Агаты Кристи», он жалеет лишь об использовании нецензурных выражений во время выступления на фестивале.

«Единственное, о чем я несколько сожалею, о том, что я употребил матерные выражения в своем высказывания. Но я не один такой», — добавил он.

Ранее организатору Ural Music Night пришлось извиниться за заявления Вадима Самойлова во время выступления «Агаты Кристи». Директор фестиваля Евгений Горенбург публично извинился перед сотрудниками и представителями Ельцин-центра.

Во время выступления на фестивале Ural Music Night Вадим Самойлов выразил претензии к Ельцин-центру, заявив, что он приветствует «либеральную тупорылую [молодежь]». Также он попросил представителей ЛГБТ не распространяться о своей личной жизни. После этих слов некоторые зрители стали покидать зал. Очевидцы отмечали, что музыкант был нетрезв.