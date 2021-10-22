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Умер лауреат премии «Эмми» Питер Сколари

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Richard Shotwell/Invision/AP

Скончался американский актер Питер Сколари, передает телеканал CNN, ссылаясь на его менеджера Эллен Любин Саницки.

Артист ушел из жизни в возрасте 66 лет.

Как сообщила Саницки, Сколари умер в результате продолжительной болезни. По ее словам, актер последние два года болел раком.

Питер Сколари стал известным благодаря ролям во многих фильмах и сериалах, в числе которых «Закадычные друзья» (Bosom Buddies, 1980-1982), «Ньюхарт» (Newhart, 1982-1990) и «Мерфи Браун» (Murphy Brown, 1988-2018). В 2016 году он стал лауреатом премии «Эмми» за роль Тэда Хорвата в сериале «Девчонки» (Girls, 2012-2017). Актер также принимал участие в постановках на Бродвее, включая мюзиклы «Злая» (Wicked) и «Лак для волос» (Hairspray).

Ранее сообщалось, что американский актер Эдвард Аснер, получивший семь премий «Эмми», умер в возрасте 91 года.

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