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Белый дом прокомментировал смертельный инцидент с Болдуином

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@alecbaldwininsta/@halynahutchins/Instagram

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге прокомментировала инцидент с участием голливудского актера Алека Болдуина, который случайно застрелил кинооператора. Трансляция велась в YouTube-канале Белого дома.

Представительница администрации США назвала случившиеся трагедией.

«Наши мысли и молитвы с семьями (жертв)», — сказала Псаки журналистам, которые попросили ее прокомментировать смертельный инцидент.

Ранее Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента со стрельбой, из-за которого погибла кинооператор Галина Хатчинс. По словам артиста, он находится в контакте с семьей кинооператора, а также предлагает ей свою поддержку.

Смертельный инцидент произошел на съемках фильма Rust («ржавчина» по-английски и Раст — фамилия главного героя). Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу.

Уроженка Украины Хатчинс от полученного ранения погибла. Ранение Соузы в прессе называли тяжелым, однако через несколько часов после госпитализации медики пришли к выводу, что кинематографиста можно выписать домой. Съемки картины приостановлены.

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