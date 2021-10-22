Боня ответила на недовольство Бородиной во время вручения премии «Люди года»

Бывшая участница «Дома-2» и модель Виктория Боня в своем Instagram оценила ситуацию, которая произошла во время вручения ей премии «Люди года». В ходе церемонии награждения на сцене также присутствовала телеведущая Ксения Бородина, которая сделала недовольную гримасу, когда победительница выступила с речью.

Боня поинтересовалась у подписчиков, разглядели ли они эту деталь.

«Бородина сейчас лопнет от зависти», «Бородину что-то перекосило», «Аж лицо перекосило», «Вас ядом не забрызгало?» – ответили ей пользователи.

Боня при этом отметила, что сама ничего подобного не говорила.

«У человека все написано на лице», – резюмировала Боня.

Сама Бородина пока не прокомментировала ситуацию.

Боня стала обладателем приза за «Лучший развивающий проект для женщин 2021».

Ранее Боня заявила, что певица Ольга Бузова «торгует отношениями».

До этого она рассказала о своем конфликте с футболистом Павлом Мамаевым.