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Фото с концертов в соцсетях могут стать основанием для «антиковидных» проверок

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Фотографии с концертов в соцсетях могут стать основанием для проверки организаторов мероприятий на соблюдение антикоронавирусных мер, сообщил руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Немерюка, часто пользователи социальных сетей сами присылают в правоохранительные и надзорные органы снимки с концертов, проходящих с нарушениями.

Немерюк отметил, что площадки, уличенные в возможных нарушениях, будут подвергаться «антиковидным» проверкам, на месте будут составлять протокол о нарушениях, после чего документы будут передавать в суд.

Ранее сообщалось, что в Барнауле суд оштрафовал на 300 тыс. рублей владельца бренда «Л'Этуаль» за нарушение коронавирусных ограничений во время концерта Ольги Бузовой в одном из ТЦ города. Летом властям также пришлось проверять сообщения о прошедших с нарушениями концертах «Алисы» и Дианы Арбениной.

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