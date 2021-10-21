Путин поздравил журналиста Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

Президент России Владимир Путин во время Валдайского форума в Сочи поздравил журналиста, главного редактора «Новой Газеты» Дмитрия Муратова, который в этом году получил Нобелевскую премию мира.

Путин напомнил, что российскому философу Николаю Бердяеву, которого президент ранее упоминал в своем обращении, эту премию так и не дали.

«Бердяев, о котором я сказал, он был выслан большевиками на известном «философском пароходе» в 1922 году и неоднократно его кандидатура подавалась в нобелевский комитет для присуждения ему премии, но ему так и не присудили... Премия мира была и у первого президента СССР Горбачева и у Обамы, так что у вас хорошая компания, я вас поздравляю. Мы знаем, вы сейчас про хоспис говорили, я бы вам за это дал, потому что вы занимаетесь благородной работой», — заявил российский лидер.

Главные заявления Путина на «Валдае» — в трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Муратова и филиппинскую журналистку, главу расследовательского сайта Rappler Марии Рессе наградили «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира». Муратов признался — он ожидал, что награда будет присуждена всей редакции «Новой газеты», а не ему лично.

Журналист также заявил, что не откажется от премии, даже если его признают иностранным агентом.