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Майли Сайрус появилась топлес на обложке журнала

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mileycyrus/Instagram

Американская певица Майли Сайрус появилась топлес на обложке журнала Interview и поделилась результатом фотосессии в Instagram.

Интервью для издания она дала барабанщику группы Metallica Ларсу Ульриху. В нем она, в частности, рассказала о своем первом за полтора года пандемии выступлении — на фестивале Lollapalooza. «Я будто выпрыгнула из самолета перед ста тысячами человек. Вспомнила об этой щекотке страха, тревожности, которую я не чувствовала долгое время. И о том, как она уходит, когда выступаешь», — признается певица. «На меня снизошел мир. После всего хаоса последнего года я думала: вот, это оно? Так я себя чувствую?» — делится переживаниями звезда.

Съемки прошли на ферме Сайрус в штате Теннесси (США).

Ранее певица Бритни Спирс сняла лифчик в ответ на совет сделать пластику.

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