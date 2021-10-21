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Трансгендерная дочь звезды «Хэллоуина» Джейми Ли Кертис рассказала о смене пола

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curtisleejamie/Instagram

Трансгендерная дочь актрисы Джейми Ли Кертис в беседе с изданием People рассказала о смене пола.

Около трех месяцев назад 62-летняя звезда «Хэллоуина» впервые призналась в том, что ее младший ребенок — трансгендерная персона.

По словам актрисы, ей до сих пор бывает трудно подобрать нужные местоимения, чтобы общаться с 25-летней Руби — бывшим Томасом. «Теперь я говорю на новом языке», — делится она. Руби не скрывает, что ей сложно было сделать каминг-аут перед матерью и отцом, режиссером Кристофером Гестом, однако о своей гендерной идентичности она задумывалась с 16 лет. «Трансгендерный друг спросил, какой у меня гендер, и я ответила, что я парень. Я запнулась об эту мысль, я знала, что тогда я была — еще не Руби, но другой», — вспоминает девушка.

Джейми Ли Кертис, в свою очередь, отметила, что сложнее всего было отказаться от старого имени дочери. «Привычное слово, имя, которое я дала ребенку, которое говорила всю жизнь», — объясняет она.

Теперь актриса планирует провести свадьбу с дочери, уже несколько лет встречающейся с партнером-мужчиной.

Ранее сообщалось, что продюсер-трансгендер бойкотировала Netflix из-за стендапа Шаппелла.

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