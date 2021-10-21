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Бузова рассказала о возможной свадьбе с Батрутдиновым

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buzova86/Instagram

Певица и теведущая Ольга Бузова призналась, что ответит шоумену Тимуру Батрутдинову на предложение о замужестве, если оно поступит. В интервью сайту kp.ru исполнительница подчеркнула, что не исключает между ними романтических отношений, хотя пока что они все еще лишь очень хорошие друзья.

«Когда Тимур сделает мне предложение, я на него отвечу. Пока конкретных предложений не поступало. Но если серьезно, мы с ним очень хорошие друзья. И у нас прекрасные отношения, просто в какой-то момент мы с ним решили, что для того, чтобы не потерять эту дружбу, нам лучше не сближаться», — ответила Бузова.

Артистка добавила, что они с Батрутдиновым никогда не были любовниками, но оба свободны на данный момент, так что «будущее покажет». По словам Бузовой, резидент Comedy Club никогда не критиковал ее, а только «любил и поддерживал», за что певица ему очень благодарна.

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