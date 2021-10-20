Джейсон Момоа признался, что лишился ребер на съемках «Аквамена»

Актер Джейсон Момоа в беседе с журналисткой Эллен Дедженерес рассказал о травмах, полученных на съемках новой экранизации комиксов DC — фильма «Аквамен: Потерянное королевство».

Момоа отметил, что стареет, и это повышает вероятность получения травм. «Я испортил глаза. Мне там что-то подправили, потом нужна будет операция. У меня грыжа, у меня не хватает ребер. Досталось мне!» — посмеялся он.

Актер заверил зрителей, что кино им понравится, а травмы его не пугают. «Я люблю свою работу, иногда чересчур перевозбуждаюсь. Это все возраст. Теперь я стареющий супергерой», — сказал Момоа.

Первый «Аквамен» вышел в декабре 2018 года и заработал в прокате больше миллиарда долларов. Впервые роль Аквамена Джейсон Момоа сыграл еще на два года раньше: в картине «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 2016 года, после вернулся к роли в «Лиге справедливости» 2017 года.

Кинотеатральная премьера ленты «Аквамен: Потерянное королевство» запланирована на 16 декабря 2022 года.

Ранее Джейсон Момоа впервые показал новый костюм Аквамена.