Ума Турман снимется в сериале про Uber

Актриса Ума Турман снимется в сериале «Super pumped» («Взбудораженный») про становление компании Uber. Она сыграет соучредителя интернет-издания The Huffington Post Арианну Хаффингтон, передает Variety.

«Мы давно хотели поработать с Умой Турман, и мы очень рады, что нашли для нее идеальную роль Арианны Хаффингтон. Роль, которой Ума придаст свою врожденную сложность, ум и магнетизм», — сообщила Эми Израэль, вице-президент по сценарным программам телеканала Showtime.

Сюжет сериала будет основан на книге американского журналиста Майка Айзека «Super Pumped: The Battle for Uber». В нем будет рассказана история генерального директора Uber Трэвиса Каланика, которого сыграет Джозеф Гордон-Левитт («Начало»). Актер Хэнк Азариа («Ночь в музее 2») сыграет Тима Кука — гендиректора Apple. Шоураннерами проекта выступят Брайан Коппельман и Дэвид Левин, известные по работе над сериалом «Миллиарды».

Основной акцент сценаристы сделают на решении внутренних и внешних проблем компании Uber в период ее становления, а также на скандальной отставке Трэвиса Каланика в связи с обвинениями в домогательствах.