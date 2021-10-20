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Mash: ведущий «Доброго утра» Бабаев госпитализирован с коронавирусом

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Ведущий «Доброго утра» на Первом канале Сергей Бабаев госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи диагностировали Бабаеву пневмонию. Стадия пневмонии оценивается как КТ2 — поражение легких около 25-50%. Состояние ведущего медики оценивают как средней степени тяжести.

Утверждается, что несколько дней назад 45-летний Сергей Бабаев заметил первые симптомы заболевания— одышку, кашель и повышенную температуру. Предположительно, ход лечения осложняется цитокиновым штормом — активной воспалительной реакцией иммунитета организма на вирус. О том, как тяжело справляться с цитокиновым штормом рассказывал, к примеру, продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее госпитализированный с коронавирусом актер и режиссер Сергей Безруков сообщил «Газете.Ru», что переносит заболевание без «страшных симптомов» благодаря вакцинации.

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