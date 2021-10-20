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Умер композитор Владимир Михайлов

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Depositphotos

В Москве на 80-м году жизни умер Народный артист России, композитор Владимир Михайлов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Отмечается, что артист скончался в своей квартире на Каретном Ряду. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Владимир Михайлов был главным дирижером цирка на Цветном бульваре в Москве, Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Его авторству принадлежат несколько музыкальных композиций к фильмам и цирковым спектаклям, к таким, как «Королева» режиссера Левона Григоряна, к картине «Мужчины и все остальные» Вахтанга Кикабидзе и т.д.

Ранее сообщалось, что скончался автор песен к фильмам «Голдфингер» и «Вилли Вонка» Лесли Брикасс.

16 октября стало известно о смерти актера из фильма «Будулай, которого не ждут» Бориса Ташкентского.

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