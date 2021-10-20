Селин Дион отменила концерты из-за серьезных проблем со здоровьем

У канадской певицы Селин Дион серьезные проблемы со здоровьем, пишет The Variety. 53-летняя артистка перенесла из-за этого свои концерты.

Знаменитость даже не может участвовать в репетициях. Сначала был отменен концерт 5 ноября в Лас-Вегасе, его перенесли на 20 ноября. Но сейчас это выступление вновь отложили уже на будущий год.

Как пишет издание, у Селин Дион «постоянные мышечные спазмы, которые не позволяют ей выступать». Врачи ей запретили «участие в репетициях нового шоу».

Певица сделала заявление, что очень переживает из-за проблем для своей команды.

«Мне не по себе из-за того, что подвожу их, и особенно я прошу прощения за разочарование всех поклонников, которые планировали приехать в Лас-Вегас», – говорится в сообщении Селин Дион.

Селин Дион не раз попадала в рейтинг самых богатых певиц мира.

Ранее сообщалось, что из-за проблем со здоровьем отменила выступления и оперная дива Анна Нетребко.