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Мэл Гибсон сыграет в новом сериале по «Джону Уику»

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Alessandro Bianchi/Reuters

Голливудского актера и режиссера Мэла Гибсона первого утвердили на роль в приквеле «Джона Уика». Как сообщает портал The Deadline, «Континенталь» станет приквелом этой картины, в нем будет рассказано о становлении касты наемных убийц высокого класса.

Персонажа Мэла Гибсона будут звать Кормак. Действия в сериале разворачиваются в семидесятых годах прошлого века в Нью-Йорке.

Сам Гибсон начинал карьеру в сериалах, когда он стал широко известен, то стал избегать многосерийных телевизионных проектов, предпочитая полнометражные картины. Что заставило знаменитость передумать, портал не сообщает.

Режиссером сериала выступил Альберт Хьюз, а Киану Ривз ведет переговоры о том, чтобы стать исполнительным продюсером. Проект уложится в три серии длительностью 90 минут. Бюджет оценивается примерно в $90 млн, дата выхода на экраны не известна.

В августе компания Lionsgate анонсировала пятую часть франшизы «Джон Уик». Дата ее релиза также неизвестна, на экраны пока даже не вышла четвертая часть.

Ранее Мэл Гибсон принял участие в картине «Закатать в асфальт» — боевика о бывших полицейских, нашедших себя в криминальном мире.

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