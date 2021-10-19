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Адвокат Волочковой сообщил, что «конкретно на Любомскую» дело не возбуждали

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РИА «Новости»/@kattstrelka/Instagram

Адвокат Анастасии Волочковой Владислав Подшибякин рассказал «Газете.Ru», что уголовное дело за слив в интернет фото писающей балерины возбуждено не на экс-солистку группы «Стрелки» Катерину Любомскую (Кравцову), а на неизвестных лиц, которых следствию предстоит установить.

«Анастасию засняли, когда она справляла нужду на своем участке, потом это фото распространилось. По данному поводу Анастасия Юрьевна написала заявление о привлечении к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые это совершили. Органы Следственного комитета провели проверку, опросили людей и приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье 137 ч.1», — пояснил адвокат Волочковой.

Подшибякин обратил внимание, что уголовное дело заведено по факту распространения сведений о частной жизни балерины, конкретно на экс-солистку «Стрелок» Катерину Любомскую «никто никакого дела не возбуждал».

«Настрой у Анастасии — защитить свою честь и достоинство, и установить лиц, которые совершили съемку. Мы свои доводы не высказываем и оставили все это на откуп следствию. Это их работа — установить, кто это сделал», — сказал адвокат.

При этом ни сама Волочкова, ни адвокаты не назвали желаемый способ наказания для распространителей непристойного фото балерины.

«Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В СИЗО здесь точно никого не посадят, потому что тяжесть статьи не позволяет этого сделать, арест – то же самое. На мой взгляд, исходя из собственной практики, а также норм закона, здесь максимум это подписка о невыезде», — отметил Подшибякин.

18 октября бывшая прима-балерина Большого театра рассказала на своей странице в Instagram, что добилась возбуждения уголовного дела по статье 137 на причастных к истории с «писанием под елочку».

«Хотели устроить мне провокацию, в итоге поплатились сами!» — написала балерина.

Летом в сеть попал кадр, на котором Волочкова справляет нужду под деревом на своем загородном участке. Звезда сразу же заявила, что травлю против нее организовала ее соседка, экс-солистка группы «Стрелки» Катерина Любомская.

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