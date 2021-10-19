«Держим кулаки»: Дудь поддержал больного коронавирусом Гаркалина

Журналист Юрий Дудь снял фильм, посвященный комедии Владимира Меньшова «Ширли-Мырли». Главную роль в ленте сыграл Валерий Гаркалин, который также появился в ролике блогера. В описании к выпуску на YouTube Дудь отметил, что съемки выпуска начались до госпитализации 67-летнего артиста с коронавирусом.

«Снимать этот выпуск мы начали еще в августе. Осенью актер Валерий Гаркалин оказался в больнице и был переведен на аппарат ИВЛ. Когда я записываю эту подводку, приходят новости о том, что ему стало лучше, — сказал Дудь. — Валерий Борисович, мы держим кулаки за то, чтобы вы выкарабкались и вернулись к работе. Вы — блистательный артист, и в ближайшие полтора часа, кажется, все смогут в этом убедиться».

Актера госпитализировали в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке 2 октября, тест на коронавирус у него оказался положительным. За пять дней поражение легких увеличилось с 25% до 75-85%, после чего Гаркалина перевели на ИВЛ и ввели в состояние медикаментозного сна. 13 октября стало известно, что актеру провели операцию для установки дыхательной трубки и облегчения процесса искусственной вентиляции легких. Из комы его вывели 14 октября.