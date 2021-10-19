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Дочь Любови Полищук вышла замуж за продюсера

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kino-teatr.ru

Дочь актрисы Любови Полищук Мариэтта Цигаль-Полищук вышла замуж за продюсера, сообщает Teleprogramma со ссылкой на журнал «Атмосфера».

По словам Цигаль-Полищук, за своего давнего друга и однокурсника Александра Андриевича она вышла замуж еще пять лет назад после двадцати лет знакомства и других браков. «Пять лет назад неожиданно стали больше, чем друзьями. Шура занимается фотографией, у него успешно прошло несколько выставок. Теперь он в должности директора и продюсера», — поделилась она.

Мариэтта Цигаль-Полищук родилась в 1984 году во втором браке звезды с художником Сергеем Цигалем.

Любовь Полищук умерла в 2006 году.

Ранее телезвезда, сестра Ким Кардашьян Кортни и музыкант, барабанщик рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер объявили о помолвке.

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