Дочь Любови Полищук вышла замуж за продюсера

Дочь актрисы Любови Полищук Мариэтта Цигаль-Полищук вышла замуж за продюсера, сообщает Teleprogramma со ссылкой на журнал «Атмосфера».

По словам Цигаль-Полищук, за своего давнего друга и однокурсника Александра Андриевича она вышла замуж еще пять лет назад после двадцати лет знакомства и других браков. «Пять лет назад неожиданно стали больше, чем друзьями. Шура занимается фотографией, у него успешно прошло несколько выставок. Теперь он в должности директора и продюсера», — поделилась она.

Мариэтта Цигаль-Полищук родилась в 1984 году во втором браке звезды с художником Сергеем Цигалем.

Любовь Полищук умерла в 2006 году.

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