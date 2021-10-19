Зеленский высказался против запрета в Украине фильмов с российскими актерами

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал запрет Минкульта на показ фильмов с российскими актерами, которые попали под санкции Киева. Об этом он рассказал в интервью украинскому телеканалу ICTV.

«Помните, как Служба безопасности Украины… запретила показывать сериал «Сваты»? Просто остановили. Но они не могли остановить эту трансляцию на других коммерческих платформах, потому что права были за границей… Сериал был снят еще до войны с Россией, там были любимые актеры», — сказал Зеленский.

Он добавил, что украинцам не должны запрещать смотреть любимые сериалы из-за высказываний отдельных лиц на тему Крыма. Президент Украины поддержал санкции в отношении отдельных актеров и привел пример Михаила Пореченкова, который посетил Донбасс. Но запрещать фильмы снятые до этих событий и с участием российских актеров, которые поддерживают позицию Украины, по его словам, не стоит

в 2015 году Украина ввела запрет на показ части российского медиаконтента на территории страны, а также создала «черный список», в который вошли около 100 российских артистов. Из-за выступлений в Крыму они получили запрет на пересечение российско-украинской границы.

В перечень лиц, представляющих «угрозу национальной безопасности» Украины, в свое время вошли такие деятели культуры из России, как Олег Табаков, Людмила Чурсина, Михаил Боярский, Наталья Бондарчук, Леонид Ярмольник, Никита Михалков, Александр Баширов, Валентин Гафт и многие другие.