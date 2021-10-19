Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россия и США разработали проект резолюции ООН по кибербезопасности 02:02
Футбольный судья Карасев ответил на вопрос о любимой команде 01:56
Бывший спецпредставитель США по Афганистану заявил, что сам принял решение покинуть... 01:54
Дайвер-любитель нашел меч крестоносца в Средиземном море 01:48
«Известия»: фрегаты-невидимки научились наводить на противника береговые ракетные... 01:47
Зарплата курьеров выросла до 200 тыс. рублей из-за их дефицита 01:41
Лоза и Пригожин раскритиковали пение и танцы Греты Тунберг 01:35
Супруга игрока «ПСЖ» наняла частного детектива, чтобы уличить мужа... 01:29
Пользователи жалуются на сбой в работе Instagram 01:19
На Украине появились баннеры с надписью «Да, мы один народ» 01:09

Зеленский высказался против запрета в Украине фильмов с российскими актерами

close
100%
Evan Vucci/AP

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал запрет Минкульта на показ фильмов с российскими актерами, которые попали под санкции Киева. Об этом он рассказал в интервью украинскому телеканалу ICTV.

«Помните, как Служба безопасности Украины… запретила показывать сериал «Сваты»? Просто остановили. Но они не могли остановить эту трансляцию на других коммерческих платформах, потому что права были за границей… Сериал был снят еще до войны с Россией, там были любимые актеры», — сказал Зеленский.

Он добавил, что украинцам не должны запрещать смотреть любимые сериалы из-за высказываний отдельных лиц на тему Крыма. Президент Украины поддержал санкции в отношении отдельных актеров и привел пример Михаила Пореченкова, который посетил Донбасс. Но запрещать фильмы снятые до этих событий и с участием российских актеров, которые поддерживают позицию Украины, по его словам, не стоит

в 2015 году Украина ввела запрет на показ части российского медиаконтента на территории страны, а также создала «черный список», в который вошли около 100 российских артистов. Из-за выступлений в Крыму они получили запрет на пересечение российско-украинской границы.

В перечень лиц, представляющих «угрозу национальной безопасности» Украины, в свое время вошли такие деятели культуры из России, как Олег Табаков, Людмила Чурсина, Михаил Боярский, Наталья Бондарчук, Леонид Ярмольник, Никита Михалков, Александр Баширов, Валентин Гафт и многие другие.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях