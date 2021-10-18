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Дрейк устроил авторам сериала «Деграсси» скандал из-за инвалидной коляски

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Кадр из видео/Clevver News/Youtube

Рэпер Дрейк (настоящее имя Обри Грэм), начиная карьеру в шоу-бизнесе в качестве актера, устроил авторам сериала «Деграсси» скандал из-за своего персонажа, передвигавшегося на инвалидной коляске.

Сценарист проекта Джеймс Херст в воспоминаниях о сериале признался, что в начале 2000-х Дрейк нанял адвоката, который должен был добиться изменения истории персонажа. Если сценаристы не избавились бы от инвалидного кресла, Дрейк отказывался сниматься в шестом сезоне сериала. «Он говорил, что все его друзья по рэпу называют его слабаком из-за инвалидной коляски. Я отвечал — ну, скажи им, что твоего персонажа подстрелили. Это разве не сильно?» — цитирует сценариста The Fader.

Как предположила коллега Дрейка по съемочной площадке Лорен Коллинз, Дрейку не нравилось стереотипическое изображение его героя — он был одним из всего двух темнокожих персонажей подросткового шоу и одновременно единственным персонажем, кто пострадал в перестрелке.

В итоге Дрейку пошли навстречу — в последних сезонах его персонаж передвигался на костылях.

Ранее Эдриен Броуди рассказал, от какой роли во «Властелине колец» он отказался.

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