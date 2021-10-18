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«Совместная конвульсия»: Садальский раскритиковал полет «киноэкипажа» на МКС

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Роскосмос ТВ/YouTube/Reuters

Актер Станислав Садальский в Instagram критически высказался о полете российского «киноэкипажа» — актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко — на Международную космическую станцию.

Проект он считает очень дорогостоящим. «Совместная конвульсия Роскосмоса и Первого канала», — написал он. «Понятно, что при современном развитии спецэффектов все то, зачем летали на МКС Шипенко/Пересильд, можно прекрасно и дешево снять в павильоне и дорисовать на компьютере. Этот кинополет — оказался медвежьей услугой. Получили обратку — снижение интереса к космосу, теперь любая барышня может слетать на МКС, пилотируемая космонавтика становится равна российскому телесериалу», — продолжает рассуждать Садальский.

Полет двух человек в космос Садальский оценил в $100 млн. «Эта сумма уже включена в расходную смету фильма. Ну и для кого этот цирк с медведями?» — заключил он.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма на МКС. Утром 17 октября они приземлились в Казахстане в запланированное время вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Ранее Садальский высказался о предполагаемом убийце Талькова.

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