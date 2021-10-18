«Он же не сестры Вачевские»: фото Лагутенко возмутило приморцев

Сообщество «ННовый Владивосток» во Вконтакте разместили фотографию лидера группы «Мумий Тролль» и почетного жителя Владивостока Ильи Лагутенко — певца поздравили с днем рождения, однако образ певца на фото вызвал негодование у многих жителей Приморья.

На опубликованном фото Лагутенко стоит на Золотом мосту в теплой одежде, включая длинную шерстяную юбку. Именно последняя привлекала особое внимание жителей города.

«Обидно за такой шикарный город и вообще край, что кроме Лагутенко тут талантов не нашлось. И то все его песни норм были в 2000 году. А сейчас кроме юбки — ничего не осталось», — высказался местный житель.

«Фото не очень!! Юбка все таки для женщин. Он же не сестры Вачевские, которые бывшие плотники из Чикаго, снявшие Матрицу, а потом сменившие пол», — написал один из пользователей под фото.

«У нас в юбках холодно, задувает, однако», — отметил другой.

Некоторые пользовали Вконтакте сравнили Лагутенко с пожилой женщиной — кто-то сделал это одобрительно, а кто-то поинтересовался, «че за бабка» стоит на мосту.

Люди также цитировали в комментариях известную песню «Такие девчонки».

Группа «Мумий Тролль» выпустила клип, нарисованный студенткой ВШЭ.