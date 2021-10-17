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«Земляне» воссоединились в честь возвращения киноэкипажа

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zemlyane_band/instagram.com

Возвращение киноэкипажа состоялось под живое исполнение песни «Трава у дома» воссоединившейся группы «Земляне», для этого к коллективу вернулся гитарист Игорь Романов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу группы «Земляне».

«Ради этого полета мы объединились с Володей Киселевым — не смогли остаться в стороне. Это по-настоящему исторический момент. Первый Канал в космосе! Ребята, спасибо вам за толчок к нашему воссоединению. Мы здесь, так как не могли остаться в стороне. С нашей песней экипаж улетел и с ней приземлился», — приводятся в сообщении слова Игоря Романова.

Концерт был организован у ракеты «Восток» на ВДНХ.

Киноэкипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко завершил съемки художественного фильма на Международной космической станции (МКС). Вместе с космонавтом Олегом Новицким они приземлились в Казахстане на корабле «Союз МС-18» 17 октября в 7.35 мск. К моменту возвращения на Землю Пересильд и Шипенко пробыли в космосе 12 суток, а Новицкий — 191 сутки (531 сутки за три полета).

Ранее Шипенко рассказал о своих ощущениях после первого полета в космос.

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