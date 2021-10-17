Музыкант-математик создал музыку, основанную на данных из черных дыр

Доктор Валерий Вермелен анонсировал выход своего мини-альбома, который получил название «Mikromedas AdS/CFT 001», сообщает британский журнал об электронной танцевальной музыке Mixmag.

Короткий трейлер предстоящего релиза опубликован на канале в YouTube.

Для написания музыки ученый преобразил потоки данных из черных дыр в звук. В качестве исходного материала для сонфикации Вермелен использовал моделирование слияния черных дыр, гравитационные волны и нейтронные звезды.

В альбом планируется включить три трека, каждый из которых «исследует природные явления гравитационной сингулярности». Релиз запланирован на 3 декабря.

В 2019 году итальянский астронавт Лука Пармитано стал первым в истории космическим диджеем. Он выступил перед любителями электронной музыки с орбиты. «Космическая музыка» транслировалась на музыкальном фестивале World Club Dome на Ибице.