Российская команда впервые в истории выиграла чемпионат мира по Dota 2

Российская команда Team Spirit выиграла The International 10 — чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2. В финале турнира коллектив обыграл китайский клуб PSG.LGD со счетом 3:2.

Team Spirit, в составе которой выступают россияне Collapse (Магомед Халилов), Miposhka (Ярослав Найденов), TORONTOTOKYO (Александр Хертек), а также украинцы Yatoro (Илья Мулярчук) и Mira (Мирослав Колпаков), заработала за турнир более $18,2 млн призовых. Ранее российские команды никогда не побеждали на главном турнире по Dota 2.

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стали игроки украинской Natus Vincere — тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн (сейчас — более 40 млн). С тех пор турнир проводился ежегодно — за исключением прошлого года, когда был отменен из-за пандемии.