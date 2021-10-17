Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Смоленске рабочего «перемололо» во время укладки асфальта 22:22
Хабиб прокомментировал победу Шлеменко над Гусейновым 22:20
Посол Франции в Белоруссии покинул страну по требованию Минска 21:59
Биолог Баранова назвала уровень антител, который защитит от «дельта»-штамма 21:57
На награждении фигуристок в Будапеште вынесли старый российский флаг 21:57
Приставы начали принудительное взыскание 26 млн рублей с Faсebook 21:51
Шлеменко победил Гусейнова в главном бою EFC 42 21:40
Российская фигуристка Попова сравнила победу Team Spirit на ЧМ по Dota... 21:39
В Подмосковье пьяный пассажир напал на таксиста, угрожая перерезать горло 21:34
«Главе русской мафии» Михаилу Танскому предъявили обвинения 21:27

Российская команда впервые в истории выиграла чемпионат мира по Dota 2

close
100%
Twitter Team Spirit

Российская команда Team Spirit выиграла The International 10 — чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2. В финале турнира коллектив обыграл китайский клуб PSG.LGD со счетом 3:2.

Team Spirit, в составе которой выступают россияне Collapse (Магомед Халилов), Miposhka (Ярослав Найденов), TORONTOTOKYO (Александр Хертек), а также украинцы Yatoro (Илья Мулярчук) и Mira (Мирослав Колпаков), заработала за турнир более $18,2 млн призовых. Ранее российские команды никогда не побеждали на главном турнире по Dota 2.

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стали игроки украинской Natus Vincere — тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн (сейчас — более 40 млн). С тех пор турнир проводился ежегодно — за исключением прошлого года, когда был отменен из-за пандемии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях