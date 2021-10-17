Одной из погибших в теракте с луком и стрелами оказалась вокалистка группы Cradle Of Filth

В результате теракта в Норвегии в городе Конгсберг были убиты из лука пятеро человек, среди жертв оказалась бывшая вокалистка группы Cradle Of Filth Андреа Меир Хауген. Об этом сообщается в Instagram-профиле музыканта и бывшего коллеги Дэни Филта.

«Ее будет очень не хватать, и мы выражаем нашу соболезнования ее родным и близким», — написал фронтмен Cradle Of Filth.

Андреа «Небель» Хауген (Андреа Мейер) была вокалисткой в коллективе с 1993 по 1994 год. Была немецкой певицей, писательницей, актрисой и моделью. Cradle of Filth является английской метал-группой, основанной Дэни Филтом в 1991-м году. Стиль группы менялся от альбома к альбому

Подозреваемый в убийстве людей был арестован. Атака в Конгсберге стала самой масштабной по количеству жертв с 2011 года, когда ультраправый радикал-одиночка Андерс Брейвик убил 77 человек.