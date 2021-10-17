Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Исмаилов рассказал о том, будет ли матч-реванш с Минеевым 11:43
Врач Мясников назвал самый опасный напиток 11:41
Обновленные правила вывоза детей за границу начали действовать в РФ 11:35
Самолету патриарха Кирилла не дали посадку в Орле 11:34
Ибрагимович сделал пост в Twitter: вы ходите, я — летаю 11:25
Политолог Злобин заявил, что России придется участвовать в противостоянии США и Китая 11:23
Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира 11:19
Исмаилов: я потерял сознание от нехватки кислорода — не мог глотнуть полной грудью 11:05
В совете при президенте РФ предложили ликвидировать Украину 11:04
Скончалась вторая пострадавшая при падении кровли во время циклона на Сахалине 10:46

Одной из погибших в теракте с луком и стрелами оказалась вокалистка группы Cradle Of Filth

close
100%
danifilthofficial/instagram.com

В результате теракта в Норвегии в городе Конгсберг были убиты из лука пятеро человек, среди жертв оказалась бывшая вокалистка группы Cradle Of Filth Андреа Меир Хауген. Об этом сообщается в Instagram-профиле музыканта и бывшего коллеги Дэни Филта.

«Ее будет очень не хватать, и мы выражаем нашу соболезнования ее родным и близким», — написал фронтмен Cradle Of Filth.

Андреа «Небель» Хауген (Андреа Мейер) была вокалисткой в коллективе с 1993 по 1994 год. Была немецкой певицей, писательницей, актрисой и моделью. Cradle of Filth является английской метал-группой, основанной Дэни Филтом в 1991-м году. Стиль группы менялся от альбома к альбому

Подозреваемый в убийстве людей был арестован. Атака в Конгсберге стала самой масштабной по количеству жертв с 2011 года, когда ультраправый радикал-одиночка Андерс Брейвик убил 77 человек.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях