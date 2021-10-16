Анна Бузова опровергла заявление сестры о помощи в покупке квартиры

Анна Бузова, сестра поющей телеведущей Ольги Бузовой, опровергла заявление своей родственницы о том, что та помогла ей приобрести квартиру в Москве, пишет радио radiokp.ru.

По словам Анны, сестра не оказала никакой помощи и она заработала на жилье сама.

Накануне Ольга Бузова в передаче «Начало» с Ириной Безруковой призналась, что часто помогает своим родным материально, и рассказала, что недавно помогла своей сестре Анне купить «квартиру мечты».

На своей странице в Instagram Анна опубликовал в Stories пост, в котором высмеяла заявление своей сестры.

«Реально? Хотим еще одну квартиру тогда, раз уж они нам дарятся, когда мы о них мечтаем», — прокомментировала она.

Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Instagram обвинил со лжи Ольгу Бузову.