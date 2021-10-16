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Отец пропавшей блогерши Саши Спилберг заявил, что он нашел ее автомобиль и телефон

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@sashaspilberg/Instagram

Отец пропавшей блогерши Саши Спилберг (настоящее имя — Александра Балковская) в Instagram--сторис прокомментировал ее исчезновение.

По словам мужчины, ему удалось найти автомобиль и телефон дочери. При этом он заявил, что девушка по-прежнему не выходит на связь.

Он также отметил, что в деле с исчезновением Спилберг «нет криминала».

Вечером, в четверг, 14 октября, личный помощник по соцсетям Спилберг сообщила, что девушка несколько дней не выходила на связь со своими подписчиками. По ее словам, блогерша бесследно исчезла.

Впоследствии концертный директор Табриз Шахиди заявил, что со Спилберг все в порядке. Агент также посоветовал фан-аккаунту «Сообщество Спилбергов» в Instagram не беспокоиться о ее пропаже.

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