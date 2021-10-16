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Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни Спирс

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Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил о том, что в России хватает «пустых» исполнительниц, а потому предоставление российского гражданства Бритни Спирс нежелательно.

«Я не в курсе ее творчества, я не являюсь ее поклонником и не знаю наизусть ни одной ее песни, поэтому мне трудно судить. Мне кажется, пустых, скудно одетых исполнительниц у нас хватает в нашей стране. Зачем еще одну?» — сказал депутат.

По его мнению, популярность артиста не гарантирует качество его творчества.

30 сентября стало известно, что суд в Лос-Анджелесе приостановил опеку над певицей Бритни Спирс со стороны ее отца Джейми. Временные полномочия по опекунству переданы кандидатуре, выбранной певицей и ее адвокатом, — бухгалтеру Джону Забелу. Ожидается, что до конца года пройдет состоится еще один суд, который окончательно поставит точку в деле опекунства.

Ранее Спирс написала в своем Instagram, что ей противна американская система правосудия, и что она хотела бы «жить в другой стране».

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