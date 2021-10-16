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Первый сборник стихов Маяковского «Я» продали за 1,3 млн рублей

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РИА «Новости»

Дебютный сборник стихов поэта Владимира Маяковского «Я» продали на торгах за 1,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте аукциона «Литфонд».

Тираж сборника 1913 года составлял 300 экземпляров. В пресс-службе рассказали, что проданный экземпляр книги обладает музейным значением: рисунок галстука на оригинальной обложке, скорее всего, был сделан самим поэтом, а на внутренней стороне обложки сохранилась дарственная надпись художника Льва Шехтеля архитектору Марии Мочальской.

«Стартовая цена лота составляла 600 тыс. рублей. Однако в ходе торгов она выросла до 1, 3 млн рублей», — сообщили в «Литфонде».

Там также рассказали, что торгах был продан еще один сборник стихов поэта «Для голоса», который был выпущен в 1923 году в Берлине. Книгу в оформлении Эль Лисицкого продали за рекордные 1,8 млн рублей при стартовой цене 180 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что работа британского уличного художника Бэнкси, которая была частично разрезана шредером сразу после того, как была продана на аукционе три года назад, вновь ушла с молотка. На этот раз — за рекордные $25,4 млн. Она стала самой дорогой картиной художника.

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