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Директор Бориса Моисеева рассказал о самочувствии певца

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Директор Бориса Моисеева Сергей Горох призвал СМИ не распространять слухи о жизни и здоровье артиста. По его словам, где-то раз в два месяца выходят материалы, в которых говорится от том, что артист якобы умер или о том, что он продает свою недвижимость, рассказал он в интервью »Москве 24».

«Вот эту всякую глупость, которую он-то [Борис Моисеев] читает один из первых, потому что постоянно в интернете находится, и очень расстраивается», — сказал Горох.

По его словам, Моисеев скучает по сцене, но сейчас ведет домашний образ жизни и почти не выходит в свет.

«Последний раз мы были на дне рождения Кристины Орбакайте», – отметил он.

Сергей Горох добавил, что подруга певца Алла Пугачева находится постоянно с ним на связи — звонит ему раз в месяц, интересуется здоровьем и предлагает помощь

»Алла Борисовна <...> недавно передала ему котлеты его любимые. Они еще с молодости помнят свои истории. Котлеты, фрукты и деньги даже передала ему», – поделился он.

Никаких планов на будущее Моисеев пока не строит, добавил он. Состояние у певца ровное, без каких-либо изменений, ухудшений нет. Он находится в полной гармонии с собой, пребывает в хорошем настроении — принял себя таким, какой он есть и нормально живет с этим, сказал директор артиста.

В 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. В 2015 году он закончил гастрольную деятельность.

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