Американский актер и продюсер Джон Кьюсак в своем Twitter-аккаунте заявил о слабости демократии Соединенных Штатов и правоте президента России Владимира Путина.

«Путин был в чем-то прав — демократия в США настолько упадочна и слаба, что она не может даже посадить в тюрьму Дональда Трампа — наглого идиота-преступника, патологического лжеца и фашиста», — написал Кьюсак.

При этом он не уточнил, какие слова президента России подразумевал в своей публикации.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая на пресс-конференции после саммита лидеров стран НАТО, заявил, что считает Путина достойным соперником.

Президент Соединенных Штатов не смог прямо ответить на вопрос, считает ли он до сих пор президента России Владимира Путина убийцей, как утверждал ранее в интервью. Байден подчеркнул, что уже встречался с Путиным и назвал его «умным, жестоким и достойным соперником».

Байден отметил, что на саммите в Женеве, который он назвал критически важным, перечислит Путину сферы потенциального сотрудничества России и США.