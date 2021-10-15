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Умерла одна из основательниц клуба «Китайский летчик Джао Да» Ирина Паперная

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Ира Паперная/Facebook

В Москве в возрасте 80 лет скончалась театральный деятель и клубный промоутер Ирина Паперная. Об этом сообщил в Facebook ее сын, музыкант Алексей Паперный.

«Моя мама Ира Паперная сегодня умерла», — говорится в сообщении.

Ирина Паперная попала в реанимацию около месяца назад в крайне тяжелом состоянии. Причина госпитализации не называлась, но, как сообщал Алексей Паперный, его мать не болела COVID-19.

Ирина Паперная родилась в 1941 году в Уфе. Она училась на химическом факультете МГУ им. Ломоносова, работала в Научно-исследовательском институте по биологическому испытанию химических соединений. После Паперная сотрудничала с несколькими московскими театрами, в том числе со студией Олега Табакова.

В 1990 году Паперная стала одним из организаторов московского музыкального клуба «Белый таракан», а в 1999 году вместе с сыном открыла клуб «Китайский летчик Джао Да», филиалы которого позднее открылись в нескольких городах.

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