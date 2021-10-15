Проклова раскритиковала Буланову, назвавшую жертв харассмента проститутками

Певица Татьяна Буланова раскритиковала движение #MeToo и назвала проститутками женщин, рассказавших только спустя годы о случаях харассмента. Актриса Елена Проклова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что жертв домогательств нельзя осуждать.

«Я тоже много знаю таких случаев. Я думаю, что, когда женщина уже взрослая, нужно соизмерять свои поступки и отношения. Мне кажется, что неправильно называть это проституцией, это другая история. Нельзя все валить в одну кучу, и нельзя осуждать человека, который рассказывает о своей беде. И мазать все одной красной. Мне кажется, что это неправильно и недобро», — рассказала она.

Проклова заявила, что многие люди пробиваются благодаря подобным ситуациям. По словам актрисы, сама она с домогательствами на работе не сталкивалась.

«Мне кажется, это довольно сложная ситуация. Многие творческие люди именно так проходят и находят свой творческий путь. И по-другому пробиться не могут. Мне их всегда очень жаль, и я счастлива, что в моей судьбе такого не было никогда. То ли время было другое, то ли судьба у меня везучая. Мы всегда работали исходя из творческого желания быть вместе», — пояснила она.

Ранее Елена Проклова в передаче «Секрет на миллион» рассказывала, что когда ей было 15 лет, ее начал преследовать «кумир миллионов», после сексуальных действий со стороны которого она всю жизнь боится физической близости с мужчинами. Кроме того, в ее 12-летнем возрасте ее домогался второй режиссер фильма, в котором девочка снималась.