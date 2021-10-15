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Актер из «Мачо и ботан» попросил подписчиков не обсуждать его тело

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Global Look Press

Американский актер Джона Хилл выложил пост в Instagram, в котором попросил подписчиков прекратить обсуждать его фигуру. Он пожаловался на то, что это заставляет его чувствовать себя плохо.

«Я знаю, что у вас хорошие намерения, но прошу не комментировать мое тело. Хорошо это или плохо, я хочу вежливо сообщить вам, что это бесполезно, и я не чувствую себя от этого хорошо», — написал актер.

Джона Хилл известен по съемкам в фильмах «Волк с Уолл-стрит», «Мачо и Ботан» и «SuperПерцы». В 2018 году он дебютировал как режиссер, сняв комедийную драму «Середина 90-х», к которой также написал сценарий.

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