Украина не вернула Netflix $550 тысяч за съемки фильма с Ван Даммом

Госкино Украины не вернуло компании Netflix $550 тысяч за съемки фильма «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом в Киеве. Об этом сообщает »Forbes Украина».

В публикации отмечается, что Netflix планировал получить эту сумму в рамках программы кэш-рибейта, которая действует на Украине с 2019 года. Она подразумевает субсидирование иностранных кинокомпаний для производства телеконтента в стране (25% компенсации производственных затрат иностранным продюсерам + 5% за наличие украинского культурного нарратива в фильме.

Издание утверждает, что съемки фильма проходили в августе 2020 года. Тогда Netflix перекрыл для съемок часть киевского Подольского района, превратив его в «Париж».

Стриминговая компания подала заявку на выплаты от Госкино Украины еще в конце 2020 года, планируя получить по кеш-рибейту $550 тыс. Эта сумма до сих пор не переведена Netflix, хотя сроки рассмотрения заявки не должны занимать более двух месяцев.

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