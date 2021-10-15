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Украина не вернула Netflix $550 тысяч за съемки фильма с Ван Даммом

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Christophe Ena/AP

Госкино Украины не вернуло компании Netflix $550 тысяч за съемки фильма «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом в Киеве. Об этом сообщает »Forbes Украина».

В публикации отмечается, что Netflix планировал получить эту сумму в рамках программы кэш-рибейта, которая действует на Украине с 2019 года. Она подразумевает субсидирование иностранных кинокомпаний для производства телеконтента в стране (25% компенсации производственных затрат иностранным продюсерам + 5% за наличие украинского культурного нарратива в фильме.

Издание утверждает, что съемки фильма проходили в августе 2020 года. Тогда Netflix перекрыл для съемок часть киевского Подольского района, превратив его в «Париж».

Стриминговая компания подала заявку на выплаты от Госкино Украины еще в конце 2020 года, планируя получить по кеш-рибейту $550 тыс. Эта сумма до сих пор не переведена Netflix, хотя сроки рассмотрения заявки не должны занимать более двух месяцев.

Ранее глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев рассказал «Газете.Ru», может ли советская шахматистка Нона Гаприндашвили взыскать с Netflix $5 млн за ложный факт о ней в сериале «Ход королевы».

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