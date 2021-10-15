Ксения Собчак станет ведущей шоу «Осторожно, здоровье!» на телеканале «Суббота». Согласно пресс-релизу, передача будет посвящена вопросам оздоровительных и бьюти-процедур. В съемках будут участвовать медики и эксперты индустрии красоты.

Дата премьеры шоу на данный момент не раскрывается. Сама Собчак пока никак не комментировала свое участие в проекте.

Телеканал также анонсировал передачу «Хочу и буду!» — «психологический стендап Михаила Лабковского с готовыми ответами на все жизненные сексуальные вопросы».

Ранее стало известно, что американский конкурс красоты в последний момент отказался от услуг Собчак.