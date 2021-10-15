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Патриарх поздравил Бутусова с юбилеем и наградил церковным орденом

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с 60-летием известного рок-музыканта, лидера и вокалиста групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеслава Бутусова.

К юбилейной дате он удостоил Бутусова ордена преподобного Серафима Саровского III степени.

Поздравительное сообщение в адрес заслуженного артиста России цитируют на сайте РПЦ. «Ваше имя хорошо известно как в нашей стране, так и за ее пределами. В своем творчестве вы затрагиваете такие вечные темы, как добро и зло, говорите о правде и справедливости, предлагаете слушателям задуматься над самыми важными для каждого человека вопросами бытия», — обращается к Бутусову патриарх.

Отдельно глава церкви отметил участие рок-музыканта в общественных и благотворительных проектах, в том числе реализуемых под эгидой Русской православной церкви.

Ранее Вячеслав Бутусов рассказал об обстоятельствах распада группы «Наутилус Помпилиус».

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